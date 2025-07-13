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Происшествия

Мужчину чудом спасли во время отдыха на окраине Уральска

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 18:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
13 июля на окраине Уральска во время патрулирования реки Жайык военнослужащие второго спасательного батальона воинской части 20982 имени Есет батыра, Ералы Климов и Айсултан Насыров, заметили тонущего человека, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, они оперативно отреагировали, спасли и оказали первую помощь 36-летнему мужчине.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Спасенный передан медицинским работникам. МЧС призывает соблюдать правила безопасности на водоемах", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два опасных для жизни инцидента произошли с туристами во время отдыха в Караганде и Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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