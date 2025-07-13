Мужчину чудом спасли во время отдыха на окраине Уральска

13 июля на окраине Уральска во время патрулирования реки Жайык военнослужащие второго спасательного батальона воинской части 20982 имени Есет батыра, Ералы Климов и Айсултан Насыров, заметили тонущего человека, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, они оперативно отреагировали, спасли и оказали первую помощь 36-летнему мужчине.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Спасенный передан медицинским работникам. МЧС призывает соблюдать правила безопасности на водоемах", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два опасных для жизни инцидента произошли с туристами во время отдыха в Караганде и Алматы.