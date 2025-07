В Индии мужчина оригинальным способом отметил развод и стал знаменитым

По информации издания Hindustan times, мужчина решил расторгнуть брак после многократных измен и уходов жены. По его словам, он неоднократно пытался сохранить семью ради их общей дочери, однако ситуация не изменилась. В итоге он искупался в 40 литрах молока.

Мнения пользователей разделились. Многие одобрили поступок Али, назвав его "смелым" и "вдохновляющим". Другие, однако, раскритиковали мужчину за расточительство:

Люди стали делать репосты. В итоге видео распространилось в сети по всему миру.

Manik Ali from Assam celebrated his divorce with wife in a way that grabbed much attention.



He bathed in 40 litres of milk soon after his lawyer confirmed to him that the divorce process was complete, as per multiple media reports.