Общество

Казахстанская судья оправдала студента, помогающего семье, и стала знаменитой

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 04:59 Фото: Zakon.kz
В соцсетях стал популярным ролик, в котором студент из Кокшетау предстает перед судьей. Юношу обвинили в осуществлении нелегальной предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.

На заседании молодой человек, незаконно подрабатывавший таксистом, признался, что учится в колледже на педагога по физической культуре. Он не получает стипендию и вынужден платить за обучение большие для его семьи деньги.

"Работал я, потому что хотел оплатить учебу. В этом году я должен оплатить 233 тысячи тенге. Хотел оплатить все сам, потому что у мамы зарплата в три раза меньше. 85 тысяч – зарплата мамы. Она воспитывает меня одна давно", – говорит на видео парень.

По его словам, он живет с мамой в квартире и старается ей как-то помогать.

"В основном, я управляю машиной, иногда дедушка на ней ездит в деревню. Это семейная машина – использую ее, чтобы маму с работы забрать, бабу с дедом в деревню отвезти. Машина нужна очень сильно. Сейчас она стоит, все волнуются", – признался молодой человек.

В итоге судья оправдала парня, ограничившись устным замечанием. Молодой человек в ответ еле сдерживал слезы, подчеркнув, что не знал о регистрации и прочих моментах, связанных с предпринимательской деятельностью.

Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП) с возможной конфискацией имущества или без нее. На практике это значит: 15 МРП в 2025 году – это примерно 58 980 тенге.

При определенных обстоятельствах суд может назначить конфискацию автомобиля, если он использовался для незаконного заработка. Также запись о правонарушении заносится в административную базу, что может осложнить получение госгрантов, виз, кредитов и так далее.

Пользователи Сети отреагировали на эту историю, восхитившись судьей и парнем.

  • "Парень молодец и судья тоже. Пусть у них в жизни будет все хорошо";
  • "Милейший парень. У него точно не было злого умысла, он помогал семье";
  • "Молодец, судья. Дай Бог ей здоровья. А мальчишка тоже молодец. Желаю ему здоровья, успехов";
  • "Эта судья проявила человечность! Дай Бог ей здоровья! Всевышний воздаст ей", – пишут растроганные комментаторы.

Ранее мы писали о том, что таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку.

Аксинья Титова
