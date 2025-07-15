Подросток выстрелил в 12-летнего мальчика в регионе России

На Камчатке (Россия) подросток выстрелил из пневматики в 12-летнего мальчика. Это случилось из-за неосторожного обращения с пневматической винтовкой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале, в центре трагического инцидента оказался 17-летний юноша – он находился в гараже у дома в поселке Новый Елизовского района Камчатского края.

По информации ведомства, пуля попала в правое плечо мальчика. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение.

На данный момент жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Проводится доследственная проверка. По ее результатам следствие примет решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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