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Мир

Убит "Ураган в тюрбане": старейший марафонец в мире погиб в ДТП

умер известный марафонец Фауджа Сингх, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 18:54 Фото: wikipedia/Фауджа Сингх
В возрасте 114 лет известный марафонец Фауджа Сингх по прозвищу "Ураган в тюрбане" попал под машину в родной деревне, когда пытался перейти дорогу недалеко от своего дома в Пенджабе. Его пытались спасти медики, но это им не удалось, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Индии, виновник ДТП скрылся с места преступления. Его личность пока не установили.

Издание CNN отмечает, что Сингх начал заниматься бегом в возрасте 89 лет. Тогда он пережил смерть жены и сына, переехал в Англию и решил начать новую жизнь.

"Бег проявил ко мне доброту и вернул меня к жизни, заставив забыть все мои травмы и горести", – рассказывал при жизни спортсмен.

Свой первый марафон Сингх пробежал в 2000 году, а в 2003-м он установил личный рекорд, пробежав марафон в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году он стал первым в истории столетним марафонцем. Ему же принадлежат лучшие результаты скорости на коротких дистанциях среди бегунов старше 100 лет. Но, несмотря на это, он так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у него не было свидетельства о рождении.

Ранее сообщалось, что умер народный артист России Александр Митта.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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