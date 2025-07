Убит "Ураган в тюрбане": старейший марафонец в мире погиб в ДТП

По данным полиции Индии, виновник ДТП скрылся с места преступления. Его личность пока не установили.

Издание CNN отмечает, что Сингх начал заниматься бегом в возрасте 89 лет. Тогда он пережил смерть жены и сына, переехал в Англию и решил начать новую жизнь.

Свой первый марафон Сингх пробежал в 2000 году, а в 2003-м он установил личный рекорд, пробежав марафон в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году он стал первым в истории столетним марафонцем. Ему же принадлежат лучшие результаты скорости на коротких дистанциях среди бегунов старше 100 лет. Но, несмотря на это, он так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку у него не было свидетельства о рождении.

