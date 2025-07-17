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Культура и шоу-бизнес

Исследователя паранормальных явлений "убила" мистическая кукла Аннабель

Мистик, владелец куклы Аннабель, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 07:27 Фото: Instagram/dan_rivera_nespr
В США скончался известный исследователь паранормальных явлений Дэн Ривера. Медики провели ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли. Риверы не стало в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации People, что именно произошло с исследователем, станет известно после вскрытия.

В момент внезапной гибели мужчина находился в Геттисберге в рамках турне Devils on the Run. Совместно с Обществом экстрасенсорных исследований Новой Англии (NESPR) он показывал в разных городах магические артефакты, в том числе тряпичную куклу Аннабель, якобы одержимую демонами.

Ривера рассказывал, что сам изготовил коробку для демонической куклы. По его словам, он сделал ее из трех крестов, а в краску добавил святую воду.

Фото: Instagram/dan_rivera_nespr

История Аннабель якобы началась в 1968 году, когда ее подарили студентке, учившейся на медсестру. Та поставила куклу в комнате, которую делила с другой девушкой. Вскоре они стали замечать странные явления. Приглашенный медиум объяснил их одержимостью. По его словам, в куклу вселился злой дух покойной шестилетней девочки по имени Аннабель.

Куклой заинтересовались Эд и Лоррейн Уоррены – основатели NESPR. Они забрали Аннабель в свой музей и закрыли в специальной коробке. Эта кукла стала вдохновителем популярной франшизы фильмов ужасов "Заклятие".

Ранее сообщалось, что ушел из жизни режиссер "Каменской" Юрий Мороз.

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Аксинья Титова
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