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Общество

"Может привести к летальному исходу": Минздрав сделал предупреждение для казахстанцев из-за жары

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 11:06 Фото: unsplash
Сегодня, 15 июля 2026 года, Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана обратилось к гражданам из-за установившейся в стране аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам рассказали, что такое тепловой удар, и предупредили о его опасности.

"Тепловой удар – это опасное состояние, возникающее при перегреве организма, особенно в жаркую погоду, когда он перестает самостоятельно поддерживать нормальную температуру тела. Без своевременной помощи тепловой удар может привести к поражению головного мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов, а в тяжелых случаях – к летальному исходу", – заявили в пресс-службе Минздрава в среду.

В ведомстве перечислили основные признаки теплового удара:

  • высокая температура тела,
  • сильная слабость,
  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • спутанность сознания или потеря сознания.
"При появлении этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь и начать охлаждение пострадавшего", – призвали казахстанцев в пресс-службе Минздрава.

Ранее в "Казгидромете" на 15 июля 2026 года объявили штормовое предупреждение. Из него следует, что в Казахстане ожидаются пыльные бури, град, шквалы и жара до +42°C.

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Отметим, что в Казахстане сильная жара стоит уже длительное время. В Алматы и Шымкенте, где столбики термометров поднимаются до +40°C и выше, решили охлаждать улицы с помощью распыления воды в воздух.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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