#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Общество

37-градусная жара идет в Алматы

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 15:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте будет жарко. В столице Казахстана синоптики прогнозируют дождь лишь 15 июля. В остальное время, как отмечают специалисты, будет солнечно. Особенно в двух других крупнейших городах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +28+30°C.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 июля: переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +33+35°C.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +35+37°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.
  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +39+41°C.

Ранее метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля 2025 года. По данным специалистов, в стране ожидается контрастная погода: от жары в 44°C до ливней с градом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Грозу коррупционеров" Олесю Кексель вновь подозревают в пытках
Общество
15:08, Сегодня
"Грозу коррупционеров" Олесю Кексель вновь подозревают в пытках
"Мы что, в Индии?": казахстанцы шокированы отдыхом на Шардаре
Общество
14:45, Сегодня
"Мы что, в Индии?": казахстанцы шокированы отдыхом на Шардаре
В Алматы временно перекроют участок улицы Дулати
Общество
14:17, Сегодня
В Алматы временно перекроют участок улицы Дулати
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: