37-градусная жара идет в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте будет жарко. В столице Казахстана синоптики прогнозируют дождь лишь 15 июля. В остальное время, как отмечают специалисты, будет солнечно. Особенно в двух других крупнейших городах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +28+30°C.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C. Прогноз погоды по Алматы 15 июля: переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +33+35°C.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +35+37°C. Прогноз погоды по Шымкенту 15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C.

16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +39+41°C. Ранее метеорологи РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 июля 2025 года. По данным специалистов, в стране ожидается контрастная погода: от жары в 44°C до ливней с градом.

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