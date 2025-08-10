#АЭС в Казахстане
Мир

В зоопарке Лейпцига усыпили трех детенышей амурского тигра

хищники, животные, зоопарки, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 09:53 Фото: pixabay
Сотрудникам зоопарка в Лейпциге пришлось усыпить трех краснокнижных детенышей амурского тигра, так как их отказалась воспитывать мать, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе зоосада рассказали изданию Bild, что амурская тигрица Юшка стала матерью впервые. Сначала она заботилась о детях, но как только они захотели есть и потянулись за молоком, отказалась их кормить. Директор зоопарка Йорг Юнхольд отметил, что такой случай очень печальный и в животном мире характерен для поведения неопытных матерей. Тигрица не обращала внимания на выводок на протяжении почти двух дней, из-за чего малыши сильно ослабли.

"Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня, 9 августа, пришлось усыпить потомство", – сказал он.

Ветеринар зоопарка Андреас Бернхард отметил, что если детеныши не проявляют активности, у матери пропадают стимулы к образованию молока. В связи с чем специалисты должны были "взять на себя тяжелую ответственность и избавить детенышей от страданий из-за голодания".

Накануне Международного дня тигра Zakon.kz узнал, как в Казахстане работают над восстановлением популяции тигров, в частности, туранского, который исторически обитал в низовьях Сырдарьи более 70 лет назад. Для этого в Иле-Балхашский резерват завезли амурских тигров.

Андрей Дюсупов
