В зоопарке Лейпцига усыпили трех детенышей амурского тигра

Сотрудникам зоопарка в Лейпциге пришлось усыпить трех краснокнижных детенышей амурского тигра, так как их отказалась воспитывать мать, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе зоосада рассказали изданию Bild, что амурская тигрица Юшка стала матерью впервые. Сначала она заботилась о детях, но как только они захотели есть и потянулись за молоком, отказалась их кормить. Директор зоопарка Йорг Юнхольд отметил, что такой случай очень печальный и в животном мире характерен для поведения неопытных матерей. Тигрица не обращала внимания на выводок на протяжении почти двух дней, из-за чего малыши сильно ослабли.

"Мы дали Юшке время набраться как можно больше опыта, но сегодня, 9 августа, пришлось усыпить потомство", – сказал он.

Ветеринар зоопарка Андреас Бернхард отметил, что если детеныши не проявляют активности, у матери пропадают стимулы к образованию молока. В связи с чем специалисты должны были "взять на себя тяжелую ответственность и избавить детенышей от страданий из-за голодания".

