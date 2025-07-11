Сфотографировался, поел, а потом растерзал: в Румынии турист стал жертвой медведя
Фото: pixabay
В Румынии мотоциклиста растерзал медведь, с которым он перед этим сфотографировался, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, трагедия произошла на популярном туристическом маршруте Трансфэгэрашан. Спасатели нашли останки пострадавшего в крутом овраге глубиной около 80 м.
"Хотя на нем был шлем и полная защитная экипировка, этого оказалось недостаточно", – рассказал руководитель службы горного спасения Ион Сандулою.
Согласно данным издания, жертвой медведя стал 48-летний турист из Италии Омар Фаранг Зин. Накануне он опубликовал в соцсети несколько селфи, снятых на фоне медведя. Еще несколько кадров, сделанных перед нападением, нашли на его телефоне. Судя по ним, Зин пытался дать медведю еду.
"Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Телефон итальянского туриста тоже нашли, и на нем были снимки перед нападением. На них медведь все ближе и ближе". Директор Арджешского управления лесного хозяйства Арманд Кирилойю
Ранее сообщалось, что охотники отказались убивать медведицу, которая бродила по столице Литвы.
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