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События

Посылка из Таиланда отправила казахстанца в тюрьму на 16 лет

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 16:26 Фото: Zakon.kz
Суд в Алматы приговорил наркоконтрабандиста к 16 годам лишения свободы. Подробности судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Известно, что в июле 2025 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы с участием присяжных вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что мужчина незаконно переместил через таможенную границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке.

"Запрещенный груз прибыл под видом сыра Cheddar из Таиланда. Получатель планировал передать содержимое третьим лицам", – уточнили специалисты.

Гособвинитель обосновал необходимость строгого наказания, с чем согласился суд, назначив 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

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В Казахстане разработают новую наркополитику

Ранее в селе Атамекен Мунайлинского района сотрудники Управления по противодействию наркопреступности выявили аптеку, в которой продавались наркосодержащие лекарства без рецепта. В ходе обыска полицейские изъяли 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамид".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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