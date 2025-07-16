В США кассир автозаправки нашел редкую монету стоимостью 3,2 млн долларов

Житель США Стив Уитмор подсчитывал дневную выручку, когда заметил среди мелочи странные 50 центов. Монета отличалась от других цветом, сообщает Zakon,kz,

Уитмор обратился к нумизматам и выяснил, что это редчайший прототип монеты с профилем Джона Кеннеди 1964 года. Специалисты оценили редкий экземпляр монеты в 3,2 миллиона (16,7 млрд тенге) долларов, сообщает Elcabildo.

"Мысль, что одна монета может стоить дороже всего моего бизнеса, была чем-то невероятным", – признался Стив Уитмор.

Подобные монеты чеканят до сих пор, однако найденная Уитмором на 90 процентов состояла из чистого серебра. Особую ценность артефакту придает то, что он был создан вскоре после покушения на Кеннеди в ноябре 1963 года.

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