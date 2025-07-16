Прошедшая через "женское обрезание" сомалийка стала знаменитой в соцсетях

Борец за доступность восстановления гениталий женщинам после калечащих операций Шамса Шараве стала популярной в TikTok, сообщает Zakon.kz.

В своем блоге она рассказывает, как в детстве прошла через калечащую процедуру "женского обрезания", а также выступает за запрет этой процедуры. Чтобы объяснить подписчикам, как именно происходит операция, она взяла розу с лезвием и отрезала лепестки. Это видео набрало несколько млн просмотров.

Фото: TikTok/shamsa.araweeloo

Шараве родилась в Сомали. Она рассказала, что в шесть лет ей объявили, что пора "стать женщиной". Сначала она обрадовалась, потому что не понимала, что это значит. Потом она увидела, как ее пятилетнюю сестру схватили несколько людей и начали резать. Когда девочка кричала и пыталась вырваться Шараве хотела убежать, но ее поймали и сделали то же самое.

Во взрослом возрасте Шараве стала жить в Лондоне. Она начала рассказывать о своем опыте в соцсетях, и у нее появились сотни тыс. подписчиков. Она сотрудничала с правозащитными организациями, проводила тренинги и активно выступала за права женщин.

В 2023 году она поехала в Германию и сделала операцию по восстановлению клитора. С ее слов, государственная медицина в Великобритании оплачивает гражданам множество процедур, но не предусматривает возможности бесплатно восстановить гениталии тем, кто столкнулся с калечащим "обрезанием".

Теперь активистка выступает за то, чтобы операции по восстановлению гениталий для пострадавших женщин стали доступны в рамках государственной медицины. В прошлом году она запустила соответствующую петицию, но та не набрала достаточно голосов. Национальная служба здравоохранения Великобритании не спешит вводить операцию, поскольку ее эффективность "недостаточно доказана". Однако Шараве говорит, что ее жизнь после восстановления изменилась к лучшему.

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