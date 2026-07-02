Подросток стал причиной гибели 10 буддийских монахов в Таиланде

В Таиланде 10 монахов погибли из-за угнавшего автомобиль 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.

По информации AmarinTV, трагедия произошла в провинции Мукдахан. Как уточняется, ребенок без разрешения взял пикап и наехал на колонну монахов, совершавших пешее паломничество вдоль трассы.

Пять человек погибли на месте, еще несколько были доставлены в больницу. Позже врачи сообщили о смерти еще пяти пострадавших, в результате чего число жертв выросло до десяти.

Кроме погибших, тяжелые травмы получили трое монахов, еще девять получили ранения. Также пострадал один мирянин. Всего в группе находились 34 монаха.

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