Подросток стал причиной гибели 10 буддийских монахов в Таиланде
Фото: magnific.com
В Таиланде 10 монахов погибли из-за угнавшего автомобиль 11-летнего подростка, сообщает Zakon.kz.
По информации AmarinTV, трагедия произошла в провинции Мукдахан. Как уточняется, ребенок без разрешения взял пикап и наехал на колонну монахов, совершавших пешее паломничество вдоль трассы.
Пять человек погибли на месте, еще несколько были доставлены в больницу. Позже врачи сообщили о смерти еще пяти пострадавших, в результате чего число жертв выросло до десяти.
Кроме погибших, тяжелые травмы получили трое монахов, еще девять получили ранения. Также пострадал один мирянин. Всего в группе находились 34 монаха.
Ранее сообщалось, что скорая помощь и электровелосипед жестко столкнулись в Алматы.
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