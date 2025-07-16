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Происшествия

Ощутимое землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана

сейсмографы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 13:04 Фото: flickr
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований 16 июля 2025 года опубликовал информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 06:27 по времени Астаны зарегистрировано на территории Кыргызстана, в 379 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила mb=4.6.

Об ощутимости подземных толчков на территории Казахстана информации нет. А по данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в населенных пунктах соседней страны интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атая Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат – 3,5 балла, в селах Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, городе Таласе – 3 балла.

карта землетрясения в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 13:04

Фото: seismo.kg

14 июля сейсмологи Казахстана тоже зарегистрировали землетрясение, которое ощутили в Кыргызстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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