Ощутимое землетрясение зарегистрировали сейсмологи Казахстана

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований 16 июля 2025 года опубликовал информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 06:27 по времени Астаны зарегистрировано на территории Кыргызстана, в 379 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила mb=4.6.

Об ощутимости подземных толчков на территории Казахстана информации нет. А по данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в населенных пунктах соседней страны интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атая Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат – 3,5 балла, в селах Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, городе Таласе – 3 балла.

Фото: seismo.kg

14 июля сейсмологи Казахстана тоже зарегистрировали землетрясение, которое ощутили в Кыргызстане.