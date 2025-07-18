Нелетающий самолет пытаются продать на торгах в Турции

Министерство финансов Турции выставило на продажу неисправный самолет Airbus A320-232, сообщает Zakon.kz.

По данным турецкого издания NTV, самолет 1996 года выпуска и продается в связи с арестом из-за долгов по налогам. Судно стоит на стоянке в ангаре аэропорта Ататюрк и уже прошло две неудачные попытки продажи через аукцион.

Цена самолета составляет 92 млн лир, но покупателей пока нет. Сейчас ищут нового владельца через прямые переговоры. При покупке надо внести залог в 4,6 млн лир и уплатить еще 20% НДС.

Фото: ntv

Самолет продается без моторов, потому что частично разобран. Неизвестно даже, в каком состоянии салон. Посмотреть самолет можно только по спецразрешению после подачи заявки в налоговую на участие в торгах.

На днях президент Ирана пересел из своего автомобиля в такси, поскольку все три машины кортежа главы государства заглохли из-за разбавленного водой топлива.