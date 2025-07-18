#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
532.74
617.23
6.77
Мир

Нелетающий самолет пытаются продать на торгах в Турции

В Турции продают нелетающий самолет, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 07:22 Фото: ntv
Министерство финансов Турции выставило на продажу неисправный самолет Airbus A320-232, сообщает Zakon.kz.

По данным турецкого издания NTV, самолет 1996 года выпуска и продается в связи с арестом из-за долгов по налогам. Судно стоит на стоянке в ангаре аэропорта Ататюрк и уже прошло две неудачные попытки продажи через аукцион.

Цена самолета составляет 92 млн лир, но покупателей пока нет. Сейчас ищут нового владельца через прямые переговоры. При покупке надо внести залог в 4,6 млн лир и уплатить еще 20% НДС.

Фото: ntv

Самолет продается без моторов, потому что частично разобран. Неизвестно даже, в каком состоянии салон. Посмотреть самолет можно только по спецразрешению после подачи заявки в налоговую на участие в торгах.

На днях президент Ирана пересел из своего автомобиля в такси, поскольку все три машины кортежа главы государства заглохли из-за разбавленного водой топлива.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Из-за низкого балла на экзамене китайская семья выгнала ребенка из дома
Мир
08:37, Сегодня
Из-за низкого балла на экзамене китайская семья выгнала ребенка из дома
Самый большой кусок Марса ушел с молотка
Мир
08:09, Сегодня
Самый большой кусок Марса ушел с молотка
Суслики захватили американский город
Мир
06:45, Сегодня
Суслики захватили американский город
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: