Президент Ирана поехал на такси из-за разбавленного бензина в своей машине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пересел из своего автомобиля в такси поскольку все три машины кортежа главы государства заглохли из-за разбавленного водой топлива, сообщает Zakon.kz.

Автомобили президентского кортежа остановились еще до города Такестан, а ехать нужно было до Тебриза. Информация об этом вышла 16 июля в NasrNews со ссылкой на специнспектора президента Мустафу Моулави.

"Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля, в которых он и его телохранители находились, остановились на полпути в провинции Казвин из-за того, что в них оказался бензин, смешанный с водой. Президент проехал остаток пути до Тебриза на такси", – говорится в публикации.

Как пишет издание, проверка показала, что на этой заправке уже были зафиксированы подобные нарушения, но она продолжала работать.

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