Дональд Трамп объявил войну контрацептивам

Администрация президента США Дональда Трампа решила уничтожить контрацептивы на сумму 9,7 млн долларов вместо того, чтобы отправить их за границу нуждающимся женщинам, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в рамках решения президента о прекращении иностранной помощи уничтожение контрацептивов длительного действия обойдется американским налогоплательщикам в 167 тыс. долларов.

По словам двух высокопоставленных помощников Конгресса, они посетили склад в Бельгии, где хранились контрацептивы. Эти контрацептивы, в основном, длительного действия, такие как внутриматочные спирали и противозачаточные имплантаты, почти наверняка предназначались для женщин в Африке.

"Неприемлемо, что Госдепартамент продолжает уничтожать средства планирования семьи на сумму более 9 миллионов долларов, приобретенные за счет налогоплательщиков для поддержки женщин в кризисных ситуациях, включая зоны боевых действий и лагеря беженцев", – заявила Джин Шахин, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира. Шахин и Брайан Шатц, сенатор-демократ от Гавайев, которые внесли законопроект, призванный остановить уничтожение средств.

По словам представителя госдепартамента, ведомство приняло решение уничтожить контрацептивы, поскольку не смогло продать их "подходящим покупателям", отчасти из-за законов и правил США, запрещающих отправлять американскую помощь организациям, которые предоставляют услуги по абортам, консультируют людей по поводу этой процедуры или отстаивают право на нее за рубежом.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.