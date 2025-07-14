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Мир

Жесткие пошлины и кувалда в руках: Трамп сделал ряд громких политических заявлений

Дональд Трамп сделала ряд громких политических заявлений, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 20:52 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп сделал несколько важных заявлений на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Трансляция беседы велась на телеканале Fox News.

По словам политика, на встречу с генсеком НАТО Марком Рютте он пришел ради донесения послания о том, что "очень недоволен" Москвой. Он уточнил, что США планируют ввести "очень жесткие" пошлины в случае, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней.

"Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение, – тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", – заявил Трамп.

Он отметил, что введение вторичных пошлин не потребует одобрения конгресса, а новый пакет санкций должен стать "кувалдой в руках президента Трампа и позволит ему нанести удар по экономике Путина и всем странам, которые его поддерживают". Также политик заметил, что:

  • США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев;
  • координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер;
  • 17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину, несколько из них – уже в ближайшие дни.

Кроме того, глава США считает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к успешному урегулированию.

"И мы решили еще один вопрос: Армения и Азербайджан. Похоже, он близок к завершению. К успешному завершению". Дональд Трамп

8 июля 2025 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. Позже в Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию.

10 июля Токаев ответил Трампу по поводу введения пошлин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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