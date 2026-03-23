События

Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 16:16 Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост глава США опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

"С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений", – написал Трамп.

22 марта Трамп поставил Ирану 48-часовой ультиматум, потребовав открыть Ормузский пролив. В противном случае президент США пообещал бить по энергетической инфраструктуре Ирана. После этого в иранских СМИ появилось сообщение, приписываемое КСИР, где Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру США на Ближнем Востоке.

