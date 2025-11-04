Почему в Германии массово отменяют рождественские ярмарки

Несколько городов в Германии отменят традиционные рождественские ярмарки по экономическим соображениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, в числе таких городов – Оверат (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Отмечается, что обеспечение мер безопасности из-за высокой террористической угрозы потребовало привлечения дополнительных средств, которых у организатора ярмарки нет.

Согласно данным издания, рождественские ярмарки также отменят в ряде других населенных пунктов Германии. В частности, в гамбургском районе Ральштедт рынок не будет работать из-за сокращения выручки.

Ранее сообщалось, что теракт удалось предотвратить полицейским Берлина.