Почему в Германии массово отменяют рождественские ярмарки
Несколько городов в Германии отменят традиционные рождественские ярмарки по экономическим соображениям, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Bild, в числе таких городов – Оверат (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Отмечается, что обеспечение мер безопасности из-за высокой террористической угрозы потребовало привлечения дополнительных средств, которых у организатора ярмарки нет.
Согласно данным издания, рождественские ярмарки также отменят в ряде других населенных пунктов Германии. В частности, в гамбургском районе Ральштедт рынок не будет работать из-за сокращения выручки.
Ранее сообщалось, что теракт удалось предотвратить полицейским Берлина.
