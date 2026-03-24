Узбекистанская авиакомпания запускает рейс из Ташкента в Атырау

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 29 марта 2026 года открывает новое авиасообщение по маршруту Ташкент – Атырау, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания планирует выполнение рейсов с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) на воздушных судах типа Airbus A320, сообщили в КГА 24 марта 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, открытию нового авиасообщения предшествовали переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана, состоявшиеся 14 августа 2025 года, в рамках которых достигнута договоренность о дальнейшем расширении правовой базы для выполнения международных рейсов между двумя странами.

"Запуск авиасообщения будет способствовать дальнейшему укреплению делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между странами", – уточнили в КГА.

