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Мир

Тарифы США на европейские товары грозят подорвать крупнейшие в мире торговые отношения

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 04:40 Фото: pixabay
7 июля 2025 года Европейский союз выяснит, введет ли президент США Дональд Трамп карательные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера Америки, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, экономисты предупреждают, что этот шаг будет иметь последствия для компаний и потребителей по обе стороны Атлантики.

Трамп ввел 20-процентный импортный налог на всю продукцию, произведенную в ЕС, в начале апреля в рамках набора тарифов, нацеленных на страны, с которыми у США есть торговый дисбаланс. Через несколько часов после вступления в силу пошлин, специфичных для отдельных стран, он приостановил их действие до 9 июля по стандартной ставке в 10%, чтобы успокоить финансовые рынки и дать время для переговоров.

Однако, выразив недовольство позицией ЕС на торговых переговорах, Трамп заявил, что увеличит ставку тарифа на европейский экспорт до 50%, что может привести к значительному повышению стоимости в США всего – от французского сыра и итальянских изделий из кожи до немецкой электроники и испанских фармацевтических препаратов.

Исполнительная комиссия ЕС, которая занимается торговыми вопросами для 27 стран-членов блока, заявила, что ее лидеры надеются заключить сделку с администрацией Трампа. ЕС заявил, что без нее страны готовы ответить тарифами на сотни американских товаров, от говядины и автозапчастей до пива и самолетов Boeing.

По данным статистического агентства ЕС Евростат, объем торговли товарами и услугами между ЕС и США в 2024 году составил 1,7 трлн евро (2 трлн долларов США), или в среднем 4,6 млрд евро в день.

Ранее в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя.

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Аксинья Титова
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