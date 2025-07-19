Китай приступил к строительству крупнейшей гидроэлектростанции в мире

Власти Китая начали реализацию масштабного проекта по строительству самой мощной гидроэлектростанции в мире, сообщает Zakon.kz.

Объект возводится в Тибете, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские источники.⠀

По проекту, установленная мощность новой ГЭС составит 60 миллионов киловатт. Это почти в три раза больше, чем у нынешнего мирового лидера – китайской ГЭС "Санься", чья мощность достигает 22,4 миллиона киловатт.⠀

Новая станция станет крупнейшим энергетическим объектом планеты и значительно укрепит энергетическую инфраструктуру Китая, особенно в регионах с высоким спросом на электричество.

Ранее сообщалось, что на границе с Китаем и Узбекистаном начали работу новые таможенные посты.

