#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Мир

Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 11:46 Фото: flickr/Gage Skidmore
Американский лидер Дональд Трамп 20 июля обвинил 44-го президента США Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост действующий глава Америки опубликовал в собственной социальной сети.

"Группа специалистов отлично выступила о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и "бандитов", которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня", – написал Трамп в Truth Social.

Таким образом он ответил на выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард, которое транслировал телеканал Fox News.

Габбард накануне заявила, ссылаясь на материалы расследования, что администрация Обамы использовала разведывательное сообщество США в политических целях для подрыва президентства Трампа.

Ранее американский лидер обвинил известного медиамагната и владельца газеты The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока в клевете. Трамп подал судебный иск на 10 млрд долларов. В нем ответчиками он указал также сам медиахолдинг News Corporation и двоих журналистов, которые опубликовали информацию о фривольном подарке, который Трамп якобы преподнес финансисту Джеффри Эпштейну.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Круизное судно затонуло во Вьетнаме: погибли 37 человек
Мир
12:05, Сегодня
Круизное судно затонуло во Вьетнаме: погибли 37 человек
В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет
Мир
10:36, Сегодня
В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет
Крушение самолета в Актау: Азербайджан готовит международный иск против России
Мир
09:42, Сегодня
Крушение самолета в Актау: Азербайджан готовит международный иск против России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: