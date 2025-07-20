Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года

Американский лидер Дональд Трамп 20 июля обвинил 44-го президента США Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост действующий глава Америки опубликовал в собственной социальной сети.

"Группа специалистов отлично выступила о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и "бандитов", которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня", – написал Трамп в Truth Social.

Таким образом он ответил на выступление директора национальной разведки США Тулси Габбард, которое транслировал телеканал Fox News.

Габбард накануне заявила, ссылаясь на материалы расследования, что администрация Обамы использовала разведывательное сообщество США в политических целях для подрыва президентства Трампа.

Ранее американский лидер обвинил известного медиамагната и владельца газеты The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока в клевете. Трамп подал судебный иск на 10 млрд долларов. В нем ответчиками он указал также сам медиахолдинг News Corporation и двоих журналистов, которые опубликовали информацию о фривольном подарке, который Трамп якобы преподнес финансисту Джеффри Эпштейну.