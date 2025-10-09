#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
541.54
629.16
6.64
Мир

Трамп не понимает, почему Обама получил Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 04:54 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама необоснованно получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, сообщает Zakon.kz.

Со слов действующего главы США, Обама даже не знает, за что получил премию.

"Он просто выиграл выборы, и ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну. Он был плохим президентом. Худшим президентом был сонный Джо Байден. Но и Обама был не хорошим президентом. А когда вообще он получил эту премию? Через сколько месяцев после выборов? Это же было сразу после того, как он победил. Мои выборы были куда более важными", – отметил Трамп.

Награда Бараку Обаме была присуждена в октябре 2009 года, инаугурация 44-го президента прошла в январе того года.

"За огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами", – огласил свое решение Нобелевский комитет.

Позже, получая награду, Обама отметил парадоксальность своей кандидатуры: он был президентом страны, участвующей сразу в двух войнах – в Ираке и Афганистане.

Лауреата Нобелевской премии мира 2025 года объявят 10 октября.

Днями ранее департамент транспорта штата Флорида указал городу Майами убрать пешеходный переход, посвященный истории ЛГБТК-комьюнити города и другие объекты уличного искусства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за мир между Израилем и Ираном
21:34, 24 июня 2025
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за мир между Израилем и Ираном
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
05:28, 08 июля 2025
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
03:53, 31 января 2024
Кандидатуру Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: