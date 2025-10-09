Трамп не понимает, почему Обама получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама необоснованно получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, сообщает Zakon.kz.

Со слов действующего главы США, Обама даже не знает, за что получил премию.

"Он просто выиграл выборы, и ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну. Он был плохим президентом. Худшим президентом был сонный Джо Байден. Но и Обама был не хорошим президентом. А когда вообще он получил эту премию? Через сколько месяцев после выборов? Это же было сразу после того, как он победил. Мои выборы были куда более важными", – отметил Трамп.

Trump is still jealous of Obama for being awarded the Nobel Peace Prize:



"He got it for doing nothing. He didn't even know what he got it for. He got elected and they gave to Obama for doing absolutely nothing but destroying our country. He was not a good president... My… pic.twitter.com/IcLezen1Ax — Ron Smith (@Ronxyz00) October 9, 2025

Награда Бараку Обаме была присуждена в октябре 2009 года, инаугурация 44-го президента прошла в январе того года.

"За огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами", – огласил свое решение Нобелевский комитет.

Позже, получая награду, Обама отметил парадоксальность своей кандидатуры: он был президентом страны, участвующей сразу в двух войнах – в Ираке и Афганистане.

Лауреата Нобелевской премии мира 2025 года объявят 10 октября.

