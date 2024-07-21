Как Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Экс-президент США Дональд Трамп 21 июля прокомментировал решение Джо Байдена о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

В телефонном разговоре с CNN через несколько минут после того, как президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки 2024 года, бывший президент Дональд Трамп охарактеризовал Байдена как "худшего президента за всю историю нашей страны".

Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов. По его словам, выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента США было лучшим его решением.