Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис
Фото: Instagram/barackobama, Instagram/kamalaharris
После дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель выступили с обращением к согражданам, сообщает Zakon.kz.
Экс-президент подчеркнул, что вечером 10 сентября 2024 года американцы "своими глазами увидели, у кого есть видение и сила, чтобы двигать эту страну вперед, а не разделять нас".
"Камала Харрис станет президентом для всех американцев. Давайте приступим к работе", – написал Барак Обама в Instagram, опубликовав видео дебатов.
Следом за супругом о дебатах высказалась и Мишель Обама.
"После сегодняшних дебатов не должно быть никаких сомнений – никаких дискуссий – Камала Харрис – единственный кандидат в этой гонке, который готов стать президентом. Я еще раз призываю всех засучить рукава и сделать что-нибудь – позвонить в банк, постучать в двери, поговорить со всеми и каждым, кого вы знаете, и призвать их проголосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза. Каждый голос будет иметь значение в этой напряженной гонке. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то сидел в стороне. На кону просто слишком много", – написала она в Instagram.
В свою очередь Камала Харрис после дебатов оставила короткую запись в своем Instagram.
"Переворачиваем страницу. Присоединяйтесь к нам", – призвала она.
Ранее сообщалось, что в США прошли дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Их транслировали на канале АВС. При встрече дебатеры пожали друг другу руки. Отметим, что это первые дебаты Харрис после выхода из президентской гонки Джо Байдена.
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