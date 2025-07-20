Крушение самолета в Актау: Азербайджан готовит международный иск против России

Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, вблизи Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, пишет Report.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL – за потерю самолета", – сказал Алиев.

Глава Азербайджана добавил, что генеральный прокурор страны регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но приходит один ответ – расследование продолжается.

"Мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время", – пояснил Алиев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.

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