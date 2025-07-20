Крушение самолета в Актау: Азербайджан готовит международный иск против России
Фото: МЧС РК
Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, вблизи Актау, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума, пишет Report.
"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL – за потерю самолета", – сказал Алиев.
Глава Азербайджана добавил, что генеральный прокурор страны регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но приходит один ответ – расследование продолжается.
"Мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время", – пояснил Алиев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.
Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.
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