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Мир

Выяснилось, где Дональд Трамп проведет свой летний отпуск

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 04:30 Фото: flickr/Gage Skidmore
Глава Белого дома Дональд Трамп, как и вице-президент США Джей Ди Вэнс, проведет летний отпуск в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Вэнс вместе с женой и тремя детьми приедут в Лондон в середине августа. Предполагается, что затем они снимут коттедж и проведут несколько дней в живописном регионе Котсуолдс на юго-западе Англии, после чего направятся в Шотландию.

Как пишет издание, в правительстве Великобритании радуются тому, что им удалось привлечь в Соединенное Королевство политических лидеров, проповедующих лозунг "Америка прежде всего".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп с 25 по 29 июля посетит Шотландию. По данным британских СМИ, американский президент остановится в принадлежащих ему гольф-клубах.

В ходе поездки он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также Трамп совершит исторический второй государственный визит в Соединенное Королевство с 17 по 19 сентября, в рамках которого его примет король Чарльз III в Виндзорском замке.

Трамп совершил первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.

Ранее Трамп обвинил известного медиамагната в клевете из-за рисунка женщины.

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Аксинья Титова
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