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Мир

Дональд Трамп перечислил своих возможных преемников

Дональд Трамп назвал своих преемников, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 19:48 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп в числе возможных преемников назвал государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NBC News, Трамп считает, что эти два политика и еще "10-15-20" человек могут возглавить движение MAGA "Сделаем Америку снова великой" после его ухода.

По словам главы Соединенных Штатов, сейчас в Демократической партии США нет сравнимых с молодым поколением республиканцев по весу политиков, что лишает его возможных преемников здоровой конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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