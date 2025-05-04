Дональд Трамп перечислил своих возможных преемников

Президент США Дональд Трамп в числе возможных преемников назвал государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NBC News, Трамп считает, что эти два политика и еще "10-15-20" человек могут возглавить движение MAGA "Сделаем Америку снова великой" после его ухода.

По словам главы Соединенных Штатов, сейчас в Демократической партии США нет сравнимых с молодым поколением республиканцев по весу политиков, что лишает его возможных преемников здоровой конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.