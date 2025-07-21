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Мир

Воскрес после сердечных приступов: пожилой мужчина ожил на глазах медиков в Италии

пожилой итальянец воскрес на глазах врачей, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 21:13 Фото: pixabay
78-летний итальянец умер в родной деревне Тарквиния после двух сердечных приступов, но после констатации смерти медиками неожиданно "воскрес", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Today, мужчине стало плохо 18 июля. На помощь к нему прибыли медики, которые вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавшего в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни, отменили вызов.

Согласно данным издания, один из сотрудников уже вел диалог с похоронным бюро, когда находившийся в салоне скорой итальянец внезапно открыл глаза и заговорил. Он попросил позвонить его дочерям и успокоить их. После этого мужчину доставили в больницу.

Отмечается, что случившееся является примером синдрома Лазаря – крайне редкого феномена, когда организм человека реанимирует сам себя.

Ранее сообщалось, что мертвый младенец ожил во время похорон в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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