Мир

В Якутии мужчина замерз насмерть и ожил спустя пять часов

Мужчина замерз насмерть и ожил спустя пять часов в Якутии, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 20:17
Жителя якутского города Мирный врачи смогли воскресить после пяти часов клинической смерти, сообщает Zakon.kz.

Yakutia.aif.ru рассказал, что мужчина возвращался домой в 20 градусный мороз. Такая температура для Якутии довольно теплая, поэтому он легко оделся. В пути он почувствовал, что ноги стали "ватными". Решил отдохнуть на скамейке и заснул.

Его заметили прохожие, которые вызвали скорую. Прибывшие врачи констатировали клиническую смерть из-за переохлаждения.

Пациента привезли в городскую больницу, где начали постепенно "оттаивать".

"Очень важно делать это медленно – только так можно сохранить сосуды, даже самые мелкие. Ведь их повреждение может привести к инфаркту, отеку мозга, отказу почек и как следствие – к смерти", – пояснили медики.

С 24 градусов температуру смогли поднять до спасительной отметки в 34 за четыре часа. После начали делать непрямой массаж сердца. Подключили искусственную вентиляцию легких. Ввели стимулирующие кровообращение препараты. Так врачи боролись за жизнь пациента.

"Жизнь вернулась к пострадавшему через пять часов. Его ввели в искусственную кому, чтобы для организма все произошедшее стало меньшим шоком", – поделились врачи.

В себя пациент пришел на следующий день. Под присмотром врачей, в стационаре на лечении, мужчина оставался еще пять дней, после чего ему разрешили вернуться домой.

Ранее в Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи спасли жизнь двухлетнему ребенку, получившему тяжелую травму головы в бытовых условиях.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
