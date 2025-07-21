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Мир

Врач назвал лучшую одежду для сна во время жары

совет, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 01:58 Фото: pixabay
Врач Альваро Фернандес предупредил о том, что неправильная одежда может испортить сон летом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vanitatis, специалист посоветовал при выборе ночной одежды отдавать предпочтение ткани. К примеру, оптимальным вариантом может быть хлопок. 

"В жару стоит спать в одежде, сделанной из дышащих тканей, поскольку они помогают отводить пот и способствуют его испарению", – сказал Фернандес.

По его словам, хорошая ткань поглощает часть тепла и рассеивает его, поэтому кожа остается прохладной. Он уточнил, что лучше один раз сходить в магазин и выбрать правильную пижаму, нежели постоянно просыпаться посреди ночи, чтобы сменить постельное белье.

Также врач заявил, что в одежде спать гораздо полезнее, нежели голышом, даже если человек чувствует, что она ему мешает.

Ранее сообщалось, что в США вычислили легкий способ борьбы с бессонницей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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