Врач назвал лучшую одежду для сна во время жары

Врач Альваро Фернандес предупредил о том, что неправильная одежда может испортить сон летом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vanitatis, специалист посоветовал при выборе ночной одежды отдавать предпочтение ткани. К примеру, оптимальным вариантом может быть хлопок.

"В жару стоит спать в одежде, сделанной из дышащих тканей, поскольку они помогают отводить пот и способствуют его испарению", – сказал Фернандес.

По его словам, хорошая ткань поглощает часть тепла и рассеивает его, поэтому кожа остается прохладной. Он уточнил, что лучше один раз сходить в магазин и выбрать правильную пижаму, нежели постоянно просыпаться посреди ночи, чтобы сменить постельное белье.

Также врач заявил, что в одежде спать гораздо полезнее, нежели голышом, даже если человек чувствует, что она ему мешает.

Ранее сообщалось, что в США вычислили легкий способ борьбы с бессонницей.