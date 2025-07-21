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Наука и технологии

Легкий способ борьбы с бессонницей вычислили в США

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 00:45 Фото: pixabay
Ученые американского Университета Джона Хопкинса назвали доступный каждому человеку способ улучшить качество сна, сообщает Zakon.kz.

По данным HuffPost, эксперты проанализировали результаты 22 исследований, в которых приняли участие более 1,3 тыс. человек с бессонницей, и обнаружили, что справиться с ней помогает не только когнитивно-поведенческая терапия, но и физические нагрузки.

"Среди различных рассмотренных методов особенно эффективными оказались йога, тай-чи, ходьба и бег трусцой", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, наиболее эффективной для людей с бессонницей оказалась йога. Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше обычного, оказалось достаточно всего 30 минут занятий вечером.

По мнению специалистов, такой эффект связан с тем, что эти виды активности стимулируют выработку эндорфинов и временно повышают температуру тела, что способствует расслаблению.

Ранее сообщалось, почему человек начинает страдать от недосыпа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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