Названы худшие и лучшие позы для сна

Наверняка каждый сталкивался с тем, что даже после достаточного количества часов сна просыпался разбитым. Зачастую это связано с неправильным выбором позы для ночного отдыха. Так считает врач-остеопат Дмитрий Симкин, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказал, какие позы для сна помогут организму восстановиться, а каких лучше избегать.

Худшие позы для сна

Один из худших вариантов, по словам врача, сон на животе.

"Голова в таком положении буквально "выворачивается" в сторону, шея скручивается, а главное, в такой позе может происходить сдавливание сосудов шеи. Это чревато ухудшением кровообращения и приступами головной боли на утро", – приводит aif.ru слова эксперта.

Более предпочтительным вариантом станет сон на спине . Голова при этом не должна уходить сильно вперед и/или запрокидываться, а у основания шеи – образовываться "горбик". Поэтому здесь важно обращать внимание на выбор подушки. Например, для такой позы не подойдут слишком высокие подушки. Они поддерживают шею посередине, а не у основания. То же самое касается и ортопедических моделей с неправильной конструкцией. Подушка должна обеспечивать качественную опору для шейно-грудного перехода – там, где расположен самый "выступающий" шейный позвонок. Для этого в центре подушки должен быть предусмотрен специальный выступ. В противном случае шее просто не удастся как следует отдохнуть и распрямиться, что рано или поздно приведет к деформации межпозвоночных дисков с формированием их протрузий и росту "вдовьего горбика".

Сон на боку , наоборот, плохо сочетается со слишком низкой подушкой (или с ее полным отсутствием). В такой позе голова будет свешиваться вниз, а шея перегибаться – пока однажды ее не заклинит.

"Наконец, я советую отказаться от привычки подкладывать руку под голову или подушку. Это нарушает естественное положение плечевого сустава и может привести к его воспалению", – отметил Дмитрий Симкин.

Лучшие позы для сна

В целом существует всего две физиологичные позы для сна.

Первая – положение на спине с невысокой подушкой или вообще без нее. Руки в такой позе лучше положить на живот: это оптимальный вариант для плечевых и локтевых суставов.

Вторая базовая поза – на боку.

"Голова при этом должна находиться по высоте на одном уровне с позвоночником: не ниже, но и не выше. Задача эта сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, не подойдут обычные подушки, которым перед сном надо специально придавать удобную форму – подминать, взбивать и так далее. Ведь они сохраняют свою высоту, в лучшем случае, до первой смены положения, а они происходят много раз за ночь. Да и к выбору ортопедических подушек тоже стоит подходить тщательно. Предпочтение лучше отдать таким моделям, где предусмотрено как более высокое положение для сна на боку, так и низкое – для позы на спине. В идеале у подушки также должна быть выемка для плеча", – советует специалист.

Ноги, по его словам, при положении на боку лучше согнуть, а между коленями положить подушку или невысокий валик. Важно обращать внимание и на положение рук. Нижнюю руку не следует класть под голову или между подушкой и матрасом. Если габариты спального места позволяют – ее можно слегка выпрямить, положив предплечьем на дополнительную подушечку. Если место ограничено – попробуйте положить руку на верхнее плечо. Верхнюю руку при этом допустимо завести под подушку ладонью вниз или же просто уложить на бицепс нижней руки.

Ранее биотехнолог предупредила об опасности, которую скрывают матрасы.