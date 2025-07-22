40-летний Моки – рекордсмен Книги Гиннесса и любимец Голливуда – ушел из жизни

Конь Моки, признанный старейшей лошадью из ныне живущих, умер вскоре после регистрации достижения, сообщает Zakon.kz.

Свой титул конь получил 14 мая 2025 года. Тогда было подтверждено, что животному исполнилось 40 лет 83 дня. По человеческим меркам это примерно 115 лет. Средняя продолжительность жизни лошадей – 25-30 лет.

Моки скончался 3 июня, но на сайте Книги Гиннесса публикация о его смерти появилась 21 июля.

Примечательно, но Моки некогда принадлежал легенде Голливуда Берту Рейнолдсу ("Смоки и Бандит", "Ночи в стиле буги").

Фото: guinnessworldrecords.com

Арабский чистокровный конь родился на ферме актера 21 февраля 1985 года. В 1992-м скакуна купила женщина по имени Беверли. На передержку к себе его забирала женщина по имени Арика, она же стала его новой хозяйкой после переезда Беверли. Также сообщается, что Моки участвовал в иппотерапии и помогал людям в самые трудные для них времена.

Ранее стало известно, что Лиза Файерман из США собрала самую большую коллекцию пазлов и стала 14 июля рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса.