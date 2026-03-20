Самую большую в истории белую акулу заметили в популярном туристическом месте

Самая крупная из когда-либо зарегистрированных больших белых акул – Contender (Претендент), обнаруженная в 2025 году, была снова замечена у побережья популярного туристического места, сообщает Zakon.kz.

По уточненным данным, длина тела Contender составляет 4,3 метра, а вес – 771 кг. После обнаружения исследователи пометили акулу и историю ее отслеживания сегодня называют одной из самых "захватывающих", потому что она проделала путь от побережья Флориды и Джорджии до Канады. И теперь она вернулась в США, оказавшись во Флориде – Претендент вернулся на берег 12 марта, в разгар брачного сезона.

Contender представляет особый интерес для науки, поскольку исследователи считают, что этот гигантский экземпляр может содержать ключ к одной из многих загадок океана: где спариваются большие белые акулы.

Последний сигнал, зафиксированный на трекере акулы, показал, что она находится примерно в 10 км от Сент-Огастина, "старейшего города" страны, расположенного на северо-восточном побережье штата, известного своими песчаными пляжами, пишет Lad bible.

"Акула по кличке Contender стала довольно известной отчасти потому, что это самый крупный взрослый самец, которого когда-либо метила организация OCEARCH. Он продемонстрировал очень интересные перемещения – летом он заплыл в залив Святого Лаврентия, а затем вернулся обратно", – рассказал старший специалист по анализу данных в OCEARCH Джон П. Тымински.

Акула описывается как "половозрелая", что означает, что ее передвижения могут дать важные сведения о репродуктивной биологии больших белых акул. Ученые считают, что этот период поздней зимы и ранней весны может иметь решающее значение для спаривания этих существ.

"Наблюдение за белыми акулами, такими как Контендер, может дать нам косвенные подсказки о том, где может происходить спаривание. Это, безусловно, один из вопросов, на который мы по-прежнему хотим попытаться ответить, чтобы помочь защитить и сохранить белых акул", – сказал Тымински.

Возможно, именно в этом месте, недалеко от популярного туристического направления, Contender и даст ответы на эти вопросы.

Ранее ученые объяснили, почему на курортах Египта все чаще стали появляться акулы.