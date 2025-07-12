Ученые боятся посещать океан из-за гигантской белой акулы

В январе 2025 года команда исследователей из Ocearch столкнулась с редким явлением. В 70 км от побережья, разделяющего Джорджию и Флориду (США), они поймали гигантского самца белой акулы, сообщает Zakon.kz.

По данным Paris2018, таинственную особь назвали "Претендент", и вот почему: при длине 4,2 метра и весе 750 килограммов он значительно превзошел средние размеры представителей своего вида.

"Белые акулы-самцы достигают зрелости примерно к 26 годам и обычно вырастают до 3,5 метров. Встреча с таким крупным экземпляром – большая редкость", – отметил старший ветеринарный врач Ocearch Харли Ньютон.

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Белая акула считается одним из самых загадочных морских хищников. Она путешествует по огромным пространствам океана, часто скрываясь в глубоких водах. Каждая подобная встреча становится важной для науки. Белая акула играет ключевую роль в поддержании баланса морских экосистем, регулируя численность добычи.

Ранее необычный инцидент произошел на популярном пляже Хойкс Холлоу на острове Нантакет (штат Массачусетс, США), где отдыхающие стали свидетелями опасного противостояния между рыбаком и песчаной акулой.