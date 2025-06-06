Ученые рассказали, почему белых акул не содержат в аквариумах

Больших белых акул – одних из самых опасных и загадочных хищников океана – не встретишь в аквариумах. Одна из последних попыток удержать белых акул в неволе была в 2016 году в японском океанариуме Okinawa Churaumi Aquarium, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, акула погибла уже через три дня. Подобные попытки продолжались десятилетиями. В 1950-х годах в Калифорнии Marineland of the Pacific не смог удержать акулу даже в течение суток. В 1970-1990-х годах также были подобные попытки, но каждый раз хищники либо умирали, либо их приходилось отпускать обратно в море.

Единственным исключением стал аквариум залива Монтерей в США, где в 2004 году смогли продержать большую белую акулу живой в течение нескольких месяцев.

Одна из причин того, что большие белые акулы погибают в неволе, – их питание. В дикой природе они едят исключительно живую добычу, а обеспечить это в аквариуме – сложно, дорого и неэтично с точки зрения современного общества.

Другая причина – особенности дыхания. Чтобы получить кислород, большие белые акулы должны постоянно двигаться вперед, чтобы вода проходила через жабры. Для этого им нужно огромное пространство, ведь в природе они преодолевают тысячи километров.

Также есть предположение, что акулы не могут воспринимать электрические сигналы в закрытом пространстве с электронным оборудованием и стеклянными стенами. Это создает дополнительный стресс для животного.

Ранее ученые нашли древнее кладбище на дне океана.