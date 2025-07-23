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Мир

Падение самолета на оживленную трассу в Италии попало на видео

падение самолета в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 18:22 Фото: скриншот видео
Недалеко от итальянской деревни Фенили Беласи на автотрассу с оживленным движением упал легкомоторный самолет, сообщает Zakon.kz.

По информации Brescia Today, в момент авиакатастрофы на борту находились два человека – 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли. Тела погибших были обнаружены в обгоревшем фюзеляже.

Согласно данным издания, в аварию также попали легковая машина и грузовик, находившиеся в них люди не получили серьезных травм.

Пока о причинах падения самолета ничего не сообщается, ведется расследование.

Отметим, что момент авиакрушения попал на видео. Ролик активно распространяется в соцсетях и иностранных СМИ.

Ранее сообщалось, что десятки людей погибли при падении военного самолета на территорию колледжа в Бангладеш.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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