Падение самолета на оживленную трассу в Италии попало на видео

Недалеко от итальянской деревни Фенили Беласи на автотрассу с оживленным движением упал легкомоторный самолет, сообщает Zakon.kz.

По информации Brescia Today, в момент авиакатастрофы на борту находились два человека – 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли. Тела погибших были обнаружены в обгоревшем фюзеляже.

Согласно данным издания, в аварию также попали легковая машина и грузовик, находившиеся в них люди не получили серьезных травм.

Пока о причинах падения самолета ничего не сообщается, ведется расследование.

Отметим, что момент авиакрушения попал на видео. Ролик активно распространяется в соцсетях и иностранных СМИ.

Ранее сообщалось, что десятки людей погибли при падении военного самолета на территорию колледжа в Бангладеш.