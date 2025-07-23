Падение самолета на оживленную трассу в Италии попало на видео
Фото: скриншот видео
Недалеко от итальянской деревни Фенили Беласи на автотрассу с оживленным движением упал легкомоторный самолет, сообщает Zakon.kz.
По информации Brescia Today, в момент авиакатастрофы на борту находились два человека – 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли. Тела погибших были обнаружены в обгоревшем фюзеляже.
Согласно данным издания, в аварию также попали легковая машина и грузовик, находившиеся в них люди не получили серьезных травм.
Пока о причинах падения самолета ничего не сообщается, ведется расследование.
Отметим, что момент авиакрушения попал на видео. Ролик активно распространяется в соцсетях и иностранных СМИ.
Ранее сообщалось, что десятки людей погибли при падении военного самолета на территорию колледжа в Бангладеш.
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