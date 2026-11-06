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Мир

Самолет разбился в Германии и упал на оживленную трассу

Самолет в небе, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 04:47 Фото: pexels
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на трасса А2 недалеко от Магдебурга (Германия), сообщает Zakon.kz. Самолет разбился в Германии и рухнул на оживленную трассу

Как пишет Bild, авиакатастрофа произошла днем 6 ноября 2026 года между городом Бург и зоной отдыха Крээнберге. По данным полиции, самолет упал на проезжую часть и загорелся. Спасатели обнаружили тела обоих находившихся на борту людей. По предварительной информации, другие автомобили в результате крушения не пострадали. Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

Сообщается, что воздушное судно вылетело из Шлезвиг-Гольштейна. Оно принадлежало аэроклубу. На борту находились член клуба и еще один человек.

Из-за аварии движение по автомагистрали временно перекрыли. На месте была развернута спецоперация. Очевидцам происшествия также оказывали психологическую помощь на месте.

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, что в 2027 году откроются авиарейсы в Вену, Нью-Йорк и Милан.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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