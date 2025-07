Британец ожил после 45-минутной остановки сердца

В Великобритании 64-летний Стив Далтон пришел в себя спустя 45 минут после того, как у него остановилось сердце, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Need To Know, британец помогал дочери строить площадку в саду, и внезапно потерял сознание из-за остановки сердца. Его 40-летний сын Сэм начал делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.

По словам врачей, так как отец семерых детей был без признаков жизни около 45 минут, его шансы на выживание, по их оценкам, были всего 2%. В больнице предупреждали, что сердце мужчины сильно повреждено, и скорее всего, он не выживет без серьезных последствий.

Далтона поместили в кому, а семья уже собралась проститься с ним, но через два дня Стив пришел в сознание и даже заговорил с близкими. Теперь он уверен, что его спасла решительная помощь сына. Выйдя из комы, мужчина почувствовал облегчение и стремление жить дальше.

"У меня семь детей и 17 внуков, я не могу просто сдаться", – говорит Стив.

Отмечается, что британец вернулся домой и к работе всего через неделю после выписки. Как пишет издание, Стив продолжает жить полной жизнью и благодарен семье и врачу, которые помогли ему пережить этот критический момент.

We thought Dad was dehydrated when he 'died' - then the unbelievable happened https://t.co/7fhkyOYmdI — SunHealth (@TheSunHealth) July 17, 2025

Отметим, что это не единичный случай. Ранее 78-летний итальянец умер в родной деревне Тарквиния после двух сердечных приступов, но после констатации смерти медиками неожиданно "воскрес".