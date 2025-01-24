Покупатель алкомаркета откачал кассира с эпилепсией и остановкой сердца
Фото: pixabay
23 января в Екатеринбурге клиент алкомаркета откачал кассира, у которого на работе остановилось сердце, сообщает Zakon.kz.
По информации E1.ru, парень за кассой неожиданно побледнел и в судорогах упал на пол. Пока ехала скорая, мужчина проводил реанимацию.
Врачи сказали, что у продавца произошла остановка сердца. Если бы не помощь покупателя, он бы скончался.
Позже сотрудник алкомаркета рассказал, что страдает от проблем со здоровьем с детства. При этом ему не могут поставить точный диагноз. В тот день он ощутил недомогание, а затем тяжесть в теле и судороги. Мужчину откинуло на спинку кресла, после чего у него в глазах потемнело.
А в Петербурге студент из Азербайджана открыл мошеннический ресторан с подставными любительницами алкоголя.
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