Покупатель алкомаркета откачал кассира с эпилепсией и остановкой сердца

23 января в Екатеринбурге клиент алкомаркета откачал кассира, у которого на работе остановилось сердце, сообщает Zakon.kz.

По информации E1.ru, парень за кассой неожиданно побледнел и в судорогах упал на пол. Пока ехала скорая, мужчина проводил реанимацию.

Врачи сказали, что у продавца произошла остановка сердца. Если бы не помощь покупателя, он бы скончался.

Позже сотрудник алкомаркета рассказал, что страдает от проблем со здоровьем с детства. При этом ему не могут поставить точный диагноз. В тот день он ощутил недомогание, а затем тяжесть в теле и судороги. Мужчину откинуло на спинку кресла, после чего у него в глазах потемнело.

А в Петербурге студент из Азербайджана открыл мошеннический ресторан с подставными любительницами алкоголя.