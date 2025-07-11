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Мир

В России нашли предполагаемые останки орского маньяка

Фоторобот, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 07:30 Фото: СК РФ
Один из самых разыскиваемых в России серийных убийц – орский маньяк Валерий Андреев, который есть в базе МВД уже 13 лет, – мог погибнуть еще несколько лет назад при неизвестных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, в мае прошлого года в поселке Аккермановка в районе озера Плотино был обнаружен труп мужчины, которого пока не удалось опознать. На нем была футболка с надписью "коллекция 99 международных игр" и темные штаны, а все зубы – золотые.

Сейчас МВД распространило фоторобот погибшего. Местные жители, увидев его, начали утверждать, что он очень похож на самого разыскиваемого маньяка России – Валерия Андреева.

В опубликованной ориентировке на Андреева указано, что на верхней челюсти спереди слева и справа зубы с первого по четвертый имели коронку желтого металла, а на нижней челюсти – слева и справа с пятого по седьмой. На животе при этом должен быть шрам после операции по удалению язвы.

Однако пока из совпадений – лишь частично зубы, остальные приметы на найденном недавно теле не указаны.

Орскому маньяку, если он все еще жив, сейчас должно быть 68 лет. Он охотился на женщин в 2006-2012 годах, убивал их и насиловал, считает следствие. По официальным данным, он подозревается в совершении не менее восьми убийств женщин в Оренбургской области, по непроверенным – он причастен к исчезновению нескольких десятков женщин.

На малой родине получил прозвище орского Чикатило. Скрылся от следствия в 2012 году – тогда же был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Бразилии отчим установил в ванной камеру и шантажировал падчерицу обнаженными фото.

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Аксинья Титова
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