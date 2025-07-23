18 школ закрыли в Индии из-за тигрицы-людоедки

Власти Индии были вынуждены временно закрыть 18 государственных школ из-за тигрицы, растерзавшей трех местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Money Control, хищницу пытаются отловить уже на протяжении недели, но она всякий раз ускользает от охотников. Не исключено, что животное убьют.

Уточняется, что тигрица-людоедка несколько недель орудует в округе Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, неподалеку от тигриного заповедника Пилибхит. Ее последней жертвой 17 июля стала 50-летняя женщина.

Согласно данным портала, хищницу видели в деревне Дандия в двух километрах от места последнего нападения. Операцию по поимке осложняют густые посадки сахарного тростника и рисовые поля, где укрывается тигрица.

Ранее сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии хочет завезти в Казахстан еще несколько тигров для восстановления популяции.