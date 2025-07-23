#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.64
631.56
6.85
Мир

18 школ закрыли в Индии из-за тигрицы-людоедки

несколько школ закрыли власти Индии из-за тигрицы-людоедки, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 21:50 Фото: pixabay
Власти Индии были вынуждены временно закрыть 18 государственных школ из-за тигрицы, растерзавшей трех местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Money Control, хищницу пытаются отловить уже на протяжении недели, но она всякий раз ускользает от охотников. Не исключено, что животное убьют.

Уточняется, что тигрица-людоедка несколько недель орудует в округе Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, неподалеку от тигриного заповедника Пилибхит. Ее последней жертвой 17 июля стала 50-летняя женщина.

Согласно данным портала, хищницу видели в деревне Дандия в двух километрах от места последнего нападения. Операцию по поимке осложняют густые посадки сахарного тростника и рисовые поля, где укрывается тигрица.

Ранее сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии хочет завезти в Казахстан еще несколько тигров для восстановления популяции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как можно вычислить маньяка по глазам
Мир
20:51, Сегодня
Как можно вычислить маньяка по глазам
В секторе Газа резко выросло число смертей от недоедания
Мир
20:25, Сегодня
В секторе Газа резко выросло число смертей от недоедания
Насилие по согласию: 73-летнего австрийца осудили за растление 13-летней школьницы
Мир
20:00, Сегодня
Насилие по согласию: 73-летнего австрийца осудили за растление 13-летней школьницы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: