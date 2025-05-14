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Мир

Тигрицу-людоеда удалось поймать около заповедника в Индии

тигрицу-людоеда поймали в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 01:30 Фото: pixabay
Тигрицу-людоеда, растерзавшую за три дня пять человек, поймали власти Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Lokmat Times, утром 13 мая недалеко от деревни Бадурни хищница убила 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре, собиравшую листья чернодревесной хурмы в лесу Мул. До этого та же тигрица набросилась на местную жительницу 11 мая и еще на троих женщин 10 мая. Во всех случаях нападения стали фатальными и произошли недалеко от заповедника тигров Тадоба-Андхари, штат Махараштра. Известия о жертвах тигрицы за три дня посеяли панику в окрестных деревнях.

Отмечается, что сотрудники лесного департамента расставили камеры и ловушки рядом с местами нападений. 14 мая тигрицу удалось поймать. Что будет с хищницей, пока неизвестно.

Чиновники заявили, что жителям штата приходится ходить в леса в период активности хищников ради того, чтобы прокормить семьи.

Ранее сообщалось, что необычную человеческую привычку заметили ученые у шимпанзе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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