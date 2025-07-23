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Мир

Пассажир напал на бортпроводника после приземления и скрылся в испанском аэропорту

пассажир напал на члена экипажа после приземления самолета, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 22:39 Фото: pixabay
На взлетно-посадочной полосе испанского аэродрома Аликанте пассажир напал на члена экипажа самолета после приземления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, борт авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс EZY8110 из британского Гатвика, благополучно приземлился. Пассажир внезапно ударил бортпроводника, сбежал и скрылся в аэропорту.

По данным издания, сотрудник авиаперевозчика получил травму плеча и не смог работать. При этом пассажиры более часа провели в душном проходе без возможности сойти с трапа.

"Мы поняли, что что-то происходит, поскольку слышали переговоры экипажа по рациям. Потом нам все рассказали, и мы отнеслись к этому с пониманием", – рассказал очевидец событий Джон Локетт.

Также отмечается, что из-за травмы сотрудника авиаперевозчику пришлось отменить обратный вылет и предложить клиентам компании альтернативные рейсы. Напавшего на работника мужчину до сих пор ищут.

Ранее сообщалось, что на борту рейса узбекской авиакомпании родился малыш.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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