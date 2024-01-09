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В аэропорту Астаны весной планируют капитальный ремонт

аэропорт Астаны Фото: Zakon.kz
Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и аэродрома столичного аэропорта начнется в апреле месяце, сообщает Zakon.kz.

Капитальный ремонт, по предварительному плану, займет 12 месяцев. Однако во время капитального ремонта аэропорт продолжит работу. Взлет и посадка могут быть ограничены только в дневное время года.

"Как со стороны населения, так и со стороны главы государства существует справедливая критика взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Астаны. Поэтому для нас очень важно провести полный капитальный ремонт аэродрома столичного аэропорта. В случае капитального ремонта аэродрома и взлетно-посадочной полосы транзитный потенциал аэропорта Астаны повысится, а безопасность полетов поднимется на новый уровень. Повысится техническая возможность аэропорта принимать больше грузовых рейсов", – сказал вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

Представители компании Terminals Holding, которые взяли на себя управление аэропортом, отметили, что проводят интенсивную подготовку к капитальному ремонту аэродрома. Инвесторы намерены провести анализ проектно-сметной документации в январе-феврале и определить подрядчика в конце февраля и в начале марта.

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По предварительным планам, к середине марта подрядчик должен мобилизовать все свои ресурсы. По планам инвесторов, если погода не принесет неудобств, к началу апреля на аэродроме должен начаться капитальный ремонт, который продлится около года.

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