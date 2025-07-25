В США 18-летний серфингист отбился от акулы ногой
Фото: pexels
Акула напала на юного инструктора по серфингу на побережье Нью-Смирна-Бич. Примечательно, что этот пляж имеет дурную славу и прозван "мировой столицей укусов акул". Случай с 18-летним юношей стал уже третьим только за июль, сообщает Zakon.kz.
Известно, что молодого человека сбила большая волна. После того, как он взобрался на доску и опустил ноги в воду, на него напала акула.
Он, вспоминая, рассказывает о случившемся с улыбкой:
"Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу".
Молодой человек отбился от нее простым ударом ногой, тем самым сохранив себе жизнь.
После инцидента его доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.
Как отмечено в CBS News, серфингист признался, что, несмотря на нападение акулы, он продолжит заниматься любимым делом.
Новости про этих опасных хищников последнее время появляются довольно часто. К примеру, ранее мы сообщали, что гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову.
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