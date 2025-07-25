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Мир

В США 18-летний серфингист отбился от акулы ногой

серфингист, акула, нападение, хищники, больница, США, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:36 Фото: pexels
Акула напала на юного инструктора по серфингу на побережье Нью-Смирна-Бич. Примечательно, что этот пляж имеет дурную славу и прозван "мировой столицей укусов акул". Случай с 18-летним юношей стал уже третьим только за июль, сообщает Zakon.kz.

Известно, что молодого человека сбила большая волна. После того, как он взобрался на доску и опустил ноги в воду, на него напала акула.

Он, вспоминая, рассказывает о случившемся с улыбкой:

"Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу".

Молодой человек отбился от нее простым ударом ногой, тем самым сохранив себе жизнь.

После инцидента его доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.

Как отмечено в CBS News, серфингист признался, что, несмотря на нападение акулы, он продолжит заниматься любимым делом.

Новости про этих опасных хищников последнее время появляются довольно часто. К примеру, ранее мы сообщали, что гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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